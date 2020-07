650.000 har mistet jobben under coronakrisen i Storbritannia

Tidlige indikatorer for juni 2020 tilsier at antallet arbeidsledige i Storbritannia har økt med 650.000 sammenlignet med mars, det skriver Office for National Statistics (ONS) i en rapport torsdag. Det vil si at nesten to tredeler av en million har mistet jobbene sine under coronakrisen.

Sky News viser til at tallene kommer i samme uke som the Office for Budget Responsibility advarte om at raten for arbeidsledighet kan øke til 13 prosent, fra den nåværende andelen på 3,9 prosent.

Lønninger faller også i mai, mest i de industriene der det permitteres mest. Dette er også mange av de industriene med de laveste lønningene fra før av, hvilket skaper bekymringer for de britiske myndighetene.

ONS hevder også at reduksjonen i det totale antallet arbeidstimer er rekordhøyt både for for et år og et kvartal.

Oppgangen i arbeidsledighet var sterkest i starten av pandemien, og til tross for at Storbritannia fortsatt ser flere og flere arbeidsledige, har økningen avtatt noe i løpet av juni.