Millioner kan miste trygden på 5.600 kroner uken

Et lovforslag i mai, om at støtten til arbeidsløse på 600 dollar uken kan forlenges til desember 2020, kommer neppe til å passere når politikerne vender tilbake på jobb 20. juli.

Hvis den ikke erstattes av en annen støtte vil millioner av arbeidsledige amerikanere miste 5.600 kroner uken når juli er omme.

Et av argumentene for at støtten vil falle, eller bli redusert, er at den for mange utgjør mer enn lønnen de hadde før krisen slo inn, og at det hindrer dem fra å vende tilbake til jobb.