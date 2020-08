Mange ansatte vil flykte fra reiseliv og kultur - jakter nye muligheter på finn.no

I en undersøkelse gjort av Schibsted i samarbeid med Norstat sier én av ti at de har vurdert å skifte bransje som en følge av coronakrisen.

– Det er høy aktivitet for øyeblikket med 14 prosent flere søk i juli i år, målt mot samme tid i fjor, sier Christopher Ringvold, jobbanalytiker i Finn jobb.

Stor trafikk

De to seneste søndagene har finn.no henholdsvis 147.226 og 152.585 besøkende til sin jobbportal, som er svært høyt historisk sett.

– Spesielt i reiselivsbransjen og kulturbransjen er det nå mange som ser seg om etter et nytt beite. Her svarer over halvparten at de har vurdert å skifte bransje, sier Ringvold.

FRISTER IKKE: Jobb i reiseliv, som her ved Flåmsbana, frister ikke så mange lengre. Foto: NTB Scanpix

– Resultatene speiler situasjonen i arbeidsmarkedet, der en vesentlig større andel av arbeidsstyrken er uten jobb. I tillegg føler ansatte i disse utsatte bransjer seg usikre på fremtiden.

Hva leter så de som søker nye muligheter etter?

Ringvold opplyser til Finansavisen at de mest brukte søkeordene i juli er: offshore, sykepleier, sjåfør, sommerjobb og jurist.

12.000 ledige stillinger

Både de arbeidsledige, og de som søker etter nye muligheter, har imidlertid litt færre stillinger å søke på. På finn.no er det nå utlyst litt over 12.000 ledige stillinger. Til sammenligning var det i februar 2019 utlyst 26.000 ledige stillinger på finn.no.

– Den største nedgangen i antallet ledige stillinger var i bransjekategoriene reise og turisme, transport og logistikk og varehandel.

– Dette er typiske yrker der det er umulig å tilrettelegge for hjemmekontor og bransjer der store inntekter gikk tapt, sier Ringvold.

I dag er det flest ledige stillinger er det i bygg- og anleggsbransjen og innenfor helse og omsorg. Disse to kategoriene har henholdsvis 949 og 780 ledige stillinger.

Også tall fra NAV viser at det er færre ledige stillinger nå enn normalt. I løpet av juli ble det registrert 20.000 nye ledige stillinger på NAV. Det er 4 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg med 3. 800 stillinger, og butikk- og salgsarbeid med 2.700 stillinger.

Ikke flere søkere

At det er færre ledige stillinger, betyr imidlertid ikke at alle stillinger får flere søkere.

– Vi har ikke noen vesentlig flere søkere til ledige stillinger nå enn vi har hatt før coronapandemien, sier Bjørn Gjølme, adm. direktør i Capus.

Rekrutteringsselskapet har spesialisert seg på å rekruttere ledere og fagspesialister til både næringsliv og offentlige virksomheter.

MANGE SØKERE TIL OFFENTLIG SEKTOR: – Generelt ser vi at det er veldig stor interesse for offentlig sektor, det har nok steget i popularitet de seneste årene, sier Bjørn Gjølme i Capus. Foto: Capus

– Hva med mengden oppdrag?

– Noen få kunder er avventende, og litt mer forsiktige. Men de aller fleste har fortsatt som før, og vi har en stor mengde oppdrag. Vi hadde all-time high i juni, og første halvår ble kjempebra. Vi opplever at vi har jobbet veldig effektivt, når vi tilsammen har gjennomført 2.721 digitale intervjuer ved utgangen av mai. Vi kommer til å fortsette med videointervjuer, alle fall på førstegangsintervjuer.

Mange vil til offentlig sektor

Rundt halvparten av Capus' oppdrag er knyttet til offentlig sektor.

– Generelt ser vi at det er veldig stor interesse for offentlig sektor, det har nok steget i popularitet de seneste årene.

– Vi har blant annet oppdrag for Skatteetaten, NAV og helseforetakene, og her får vi mange søkere. Da vi søkte etter sikkerhetssjef til NAV fikk vi mange svært godt kvalifiserte søkere, sier han.

Vil ha hjemmekontor

Mye tyder på at de arbeidssøkende også vil være forberedt på at pandemien vil vare en stund til. På finn.no har det vært en økning på 53 prosent på søkeordet «hjemmekontor» i perioden mars til juli i år, sammenlignet med den samme perioden i fjor.

– Hjemmekontor vil være en naturlig del av folks arbeidshverdag fremover, og vi ser at kandidatene forventer at arbeidsgiver tilrettelegger for dette. Samtidig vet vi at noen av de viktigste faktorene for kandidater på jakt etter ny jobb er godt arbeidsmiljø og god bedriftskultur. Det å finne den riktige balansen mellom hjemmekontor og fysisk kontor blir en spennende nøtt å knekke for arbeidsgivere fremover, sier Ringvold.

4,9 prosents ledighet

Tall fra NAV viser også at det fortsatt er høy arbeidsledighet.

139.800 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av juli, noe som utgjør 4,9 prosent av arbeidsstyrken. 52.900 av dem er permitterte.

I tillegg var 83.400 personer registrert som delvis ledige, og her er 55.500 av dem permitterte.

Det bety at mange er tilbake i jobb, etter at arbeidsledigheten nådde en topp på 10,7 prosent i mars. Før coronapandemien lå ledigheten imidlertid på 5,8 prosent.

Ved utgangen av juli var antallet helt ledige som andel av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport med 10,7 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen helse, pleie og omsorg med 1,5 prosent.

Oslo på topp

Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken var ved utgangen av juli høyest i Oslo med 6,7 prosent, og lavest i Nordland med 3,2 prosent.

Ved utgangen av juli var arbeidsledigheten høyest blant de mellom 20 og 24 år med 6,5 prosent av arbeidsstyrken, og lavest blant de under 20 år med 2,3 prosent av arbeidsstyrken.