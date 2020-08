Mulig storstreik fredag – bevegelse i meklingen

Det er arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri som forhandler med fagforbundene Fellesforbundet og Parat om det såkalte frontfaget. Det de kommer fram til, er vanligvis retningsgivende for lønnsoppgjøret i øvrige sektorer.

Fem timer før fristen for meklingen utløper ved midnatt melder kilder på begge sider om bevegelse, ifølge VG. Dette innebærer ifølge avisen at det foreløpig ikke er noen overhengende fare for streik. Samtidig understrekes det at de er langt fra i mål, og at sannsynligheten for at de må mekle på overtid er stor.

Optimistisk riksmekler

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland var optimistisk da partene satte seg ned ved forhandlingsbordet torsdag formiddag.

– Vi jobber systematisk mot målet, og partene jobber godt. Dette er mulig å løse. Store og viktige temaer er på plass, men det er mye som står igjen, sa han til Magasinet for fagorganiserte.

Torsdag kveld mekler partene fortsatt på Hotel Opera i Oslo.

Storstreik

Arbeidsgiversiden har i år sagt nei både til økning i sentrale tillegg, høyere minstelønnssatser og andre endringer som øker kostnadene, som forskuttering av sykepenger eller økt kompensasjon knyttet til skiftordninger, overtidsbetaling og reisetid.

Dette har fått industriarbeidere over hele landet til å reagere.

– Det er respektløst å møte arbeidstakere på denne måten. Vi er jo innstilt på å forhandle, men arbeidsgiverne har bestemt seg for å ikke bevege seg i det hele tatt. Vi har rettmessige krav som burde blitt tatt på alvor, sier Kjell Smedsrud, nestleder i Raufoss Jern og Metall og klubbleder i Nammo Raufoss, til NTB.

Raufoss industripark er av Norges største industriparker med rundt 3.000 ansatte fordelt på nær 40 bedrifter. Blir det brudd i meklingen i frontfaget natt til fredag, går rundt 1.500 av disse ut i streik fredag morgen.

(©NTB)