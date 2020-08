Riksmekleren: Flere timer unna et resultat i frontfaget

EN STUND TIL: Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier at forhandlingene vil pågå en stund til.

– Meklingen pågår fortsatt. Det har vært bevegelse siden i går kveld, men vi er ikke i mål enda, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland i en orientering til pressen fredag ettermiddag.

Fristen for enighet i forhandlingene mellom arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri og arbeidstakerorganisasjonene Fellesforbundet og Parat, som utgjør det såkalte frontfaget, gikk opprinnelig ut ved midnatt natt til fredag. Partene er dermed nå langt på overtid i forhandlingene.

– Vi ser for oss at vi kommet til å holde på en del timer til, sier Riksmekleren.

Forhandler om lønn

Dersom partene ikke blir enige vil 28.000 industriarbeidere bli tatt ut i streik.

Ruland sier at partene nå er inne i en fase av forhandlingene der de diskuterer mer krevende problemstillinger.

– Det er de sentrale og største problemstillingene det jobbes med nå. Deriblant økonomi og lønn, som er blant de viktigste temaene, sier han.

Riksmekleren vil ikke gå konkret inn på hva som er klart, men gir ros til partene.

– Det har vært jobbet veldig godt fra begge sidene, og partene har vært konstruktive og søkt å finne løsninger.

– De begynner å bli trøtte

Han innrømmer også at de lange forhandlingene tar på.

– Partene har jobbet siden i går morges, og det er klart at dette er slitsomt for partene og at de begynner å bli trøtte. Det er vanskelig å holde på konsentrasjonen når man har holdt på så lenge, men de jobber fortsatt godt.