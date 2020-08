Storstreik i byggebransjen unngått – partene er enige

INGEN STORSTREIK: I byggebransjen. Her fra en byggeplass i Oslo.

INGEN STORSTREIK: I byggebransjen. Her fra en byggeplass i Oslo. Foto: Kaare Martin Granerud

Etter å ha meklet over 15 timer på overtid kom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) i havn med tariffoppgjøret på Fellesoverenskomsten for byggfag.

– Det desidert viktigste gjennomslaget for oss er en solid økning i minstelønnssatsene. Økt minstelønn gir en mer seriøs bransje og mer å leve av for dem som jobber i bransjen, sier forhandlingsleder Per Skau i Fellesforbundet i en pressemelding.

Partene har sittet i tvungen mekling hos Riksmekleren etter at Fellesforbundet brøt den frivillige meklingen onsdag.

Nesten 17.000 bygningsarbeidere i mer enn 900 bedrifter kunne blitt tatt ut i streik mandag dersom det ikke ble enighet i oppgjøret for byggfagene.

Sent fredag kveld ble resultatet i frontfaget (industrien) lagt fram. Det endte med et generelt tillegg på 50 øre i timen til alle (knapt 1.000 kroner i året for en full stilling), samt heving av minstelønnssatsene.

Rammen ble 1,7 prosent, noe som betyr en forsiktig forbedring av kjøpekraften.