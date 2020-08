Undersøkelse: Unge menn mer optimistiske for jobbmarkedet enn kvinner

World Economic Forum tar for seg en spørreundersøkelse om jobbmarkedet hvor 12.000 deltagere har svart. De kommer fra 112 ulike land i aldersgruppen 18 til 29 år.

73 prosent av deltagerne svarte at deres skole ble påvirket av nedstengning i våres. De fleste skoler la om til digital undervisning. 65 prosent i undersøkelsen sier at de lærte mindre under coronakrisen enn tidligere. Halvparten frykter at utdannelsen vil ta lengre tid på grunn av pandemien.

World Economic Forum skriver at jobbmarkedet blir trangere for unge voksne som følge av coronakrisen. En av seks deltagere totalt i undersøkelsen sier at de har stoppet å jobbe siden smitteutbruddet. Nesten en av fire i alderen 18 til 24 år hevder de har måtte slutte i jobben, mens kun 13 prosent i alderen 25 til 29 år har stoppet.

For fremtiden er to av fem optimistiske for jobbmarkedet fremover, og ifølge World Economic Forum er flere menn enn kvinner optimistiske. 16 prosent uttrykker frykt for jobbmuligheter i tiden som venter.