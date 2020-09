Draghi ber regjeringer prioritere jobber for unge

Tidligere president i den europeiske sentralbanken (ECB), Mario Draghi, ber myndigheter om å komme med stimulanser som vil være med å skape nye jobber for unge personer. Han mener det er mer lønnsomt enn å skape stimulanser som vil bevare gamle jobber og «status quo».

«Tilskuddene må etter hvert bli mindre, men samtidig vil jobber skapes. Det er veldig bra om regjeringer lykkes med å skape jobber og droppe tilskudd, og det vil være veldig bra for unge mennesker», sier Draghi, ifølge Bloomberg.

Coronakrisen har skapt et sjokk for økonomier i en rekke land, og arbeidsløsheten har blitt høyere i stort sett hele verden.

Han har stort sett holdt lav profil siden han ga seg i ECB i oktober, men den siste tiden har han uttalt seg stadig mer.

Nylig sa han at det er opplagt at det må brukes mer penger på helse. Draghi mener at pandemien viser hvor viktig et robust helsesystem er.