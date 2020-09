Ny toppsjef slutter i Geelmuyden Kiese

Etter fem år som partner og viseadministrerende direktør slutter Svein Roger Selle i Geelmuyden Kiese. Det annonserte han via en statusoppdatering på Facebook mandag.

Selle skriver at han i løpet av tiden med hjemmekontor har innsett at han må bruke mer tid på familie og jobb – og mindre på reising – derfor ser han seg nødt til å si opp i Geelmuyden Kiese Gruppen.

Julehilsen fra Flytoget

Til Kampanje.com sier Selle at han har hatt mellom 100 og 150 reisedøgn i året, frem til pandemien stengte ned alt.

– Jeg får personlig håndskrevet hilsen fra Flytoget til jul, skjønner du? Det er hyggelig, men jeg blir litt lei meg også, sier Selle.

Han vil fortsatt jobbe tett med Geelmuyden Kiese som en Associate Partner, men nå gjennom en samarbeidsavtale kommunikasjonsbyrået har med det nystiftede selskapet Selle & Partners.

Tidligere i sommer måtte Hans Geelmuyden gå av som sjef for Geelmuyden Kiese Gruppen, men Selle nekter for at det har vært med på å påvirke avgjørelsen hans.