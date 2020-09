Ledigheten i OECD på vei ned

Arbeidsledigheten i OECD gikk ned med 0,3 prosentpoeng i juli, og endte på 7,7 prosent. Selv om det går nedover, er det forsatt 2,5 prosentpoeng høyere enn det var i februar – før nedstengningen.

I eurosonen økte ledigheten i juli for fjerde måned på rad – fra 7,7 prosent til 7,9 prosent – etter å ha vært på 7,3 i februar. Økningen i juli kommer etter en ledighetsvekst i Frankrike, Italia og Portugal. Spania og Sverige fikk registrert en arbeidsledighet på henholdsvis 15,8 og 9,2 prosent, som er akkurat det samme som ble registrert i juni.

I Japan steg ledigheten marginalt med 0,1 prosentpoeng til 2,9 prosent. Den ligger nå 0,5 prosentpoeng høyere enn i februar.

Fallende ledighet i Nord-Amerika

I Nord-Amerika falt derimot ledigheten i både USA og Canada med henholdsvis 0,9 og 1,4 prosentpoeng. USA har nå en arbeidsledighet på 10,2 prosent, mens Canada ligger 10,9 prosent. Nedgangen skyldes først og fremst at permitterte er på vei tilbake til jobb, og tidlige tall for august tyder på en videre nedgang i ledigheten på grunn av stadig flere permitterte som kommer tilbake til jobb. Likevel ligger ledigheten fortsatt 5,3 prosentpoeng over i Canada og 6,7 prosentpoeng over i USA enn hva den gjorde i februar.

Arbeidsledigheten for ungdom i OECD, de mellom 15 og 24 år, gikk ned med 0,6 prosentpoeng. Det er likevel 4,9 prosentpoeng høyere enn i februar, og dobbelt så høy som ledigheten til de over 25 år.