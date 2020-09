Konsernsjef i BlackRock tror hjemmekontor blir en viktig del av driften også etter coronakrisen

HJEMMEKONTOR: Blir trolig viktigere for verdens største kapitalforvalter også etter coronpandemien, ifølge konsernsjef, Larry Fink.

HJEMMEKONTOR: Blir trolig viktigere for verdens største kapitalforvalter også etter coronpandemien, ifølge konsernsjef, Larry Fink. Foto: NTB Scanpix

Larry Fink, konsernsjef for verdens største kapitalforvalter, BlackRock, hevder til CNBC at han tror selskapet neppe kommer til å returnere til normale arbeidsforhold etter coronapandemien.

«Jeg tror ikke at BlackRock noen gang vil gå 100 prosent tilbake til fysisk kontorarbeid», forklarte Fink på Morningstar Investment Conference, ifølge nyhetsbyrået.

Til tross for det som mange har oppfattet som krevende forhold ved hjemmekontor, framgår det en større optimisme fra Fink med tanke på det han kaller for et positivt paradigmeskifte.

Konsernsjefen beskriver nemlig omstillingen som «en av de store menneskelige oppdagelsene».

Han poengterer likevel at det er en rekke arbeidsoppgaver som fungerer bedre på kontoret, og at det er flere utfordringer som oppstår ved å ha for mange som jobber hjemmefra.

BlackRock forvalter, ifølge CNBC, verdier til mer enn 7,4 billioner dollar, og er med det verdens største kapitalforvalter.