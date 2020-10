Teknologiselskapene man vil jobbe for

NY KONGE: Netflix har tatt over tronen fra Google som den mest attraktive arbeidsplassen i teknologibransjen.

NY KONGE: Netflix har tatt over tronen fra Google som den mest attraktive arbeidsplassen i teknologibransjen. Foto: NTB Scanpix

Netflix har slått Google av tronen som det beste teknologiselskapet folk ønsker å jobbe for i 2020, skriver CNBC.

Det er Global Brand Health Report som har utført undersøkelsen ved å intervjue 4.100 teknologiarbeidere om hva som er viktigst for dem ved et jobbtilbud og hvilken arbeidsplass de ønsker.

Bedrifter som har evnet å omfavne hjemmekontor, samt å støtte arbeidere på hjemmekontor, har økt sin offentlige oppfatning. CNBC skriver blant annet at Twitter debuterte på topp 10-listen i år muligens grunnet adm. direktør Jack Dorseys uttalelse om at ansatte kan jobbe hjemmefra for alltid.

I tillegg til at Dorseys frittalende politiske synspunkter i et kaotisk politisk klima også kan ha en innvirkning.

Netflix har fått 10 millioner nye abonnenter under pandemien. Dette skyldes utvilsomt at det er flere som søker ekstra underholdning i karantene og når mye av samfunnet er regulert med antallsbegrensning, skriver CNBC.

Mest attraktive teknologiselskapene å jobbe for: Netflix GitHub Google Slack Microsoft Apple SpaceX Tesla Twitter LinkedIn og GitLab (uavgjort) www.cnbc.com

Elon Musk har to teknologiselskaper på listen, SpaceX og Tesla som følger like etter.

Teknologiselskapet GitLab er, i likhet som Twitter, også en nykommer på årets liste. Selskapet har alltid operert med fjernkontorer, noe som kan være mye av grunnen til at det er på listen.