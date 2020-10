De unges drømmearbeidsgivere: NTNU og Statkraft blant favorittene

ENDRINGER I TOPPEN: – Dette er første gangen at vi ser en utdanningsinstitusjon på topplisten over de mest attraktive arbeidsgiverne i Norge, sier Mads Wildhagen i Academic Work.

ENDRINGER I TOPPEN: – Dette er første gangen at vi ser en utdanningsinstitusjon på topplisten over de mest attraktive arbeidsgiverne i Norge, sier Mads Wildhagen i Academic Work. Foto: Silje Sundt Kvadsheim

En fersk undersøkelse viser at norske arbeidsgivere har steget kraftig i popularitet blant unge arbeidstagere i Norge. På topp-ti-listen er hele syv av ti arbeidsgivere norske. I 2019 var det bare fire norske arbeidsgivere på topplisten.

Det er Academic Work som har kartlagt de unges ønsker med Young Professional Attraction Index (YPAI). Kåringen av landets mest attraktive arbeidsgivere baserer seg på tre faktorer; arbeidsgiverens rykte; arbeidsgiverens opplevde fremgang i markedet og om respondentene ønsker å jobbe hos arbeidsgiveren eller ikke.

De unge arbeidstagernes drømmearbeidsgivere Google NTNU DNV GL Apple Sintef Aker Solutions Sopra Steria Statkraft NRK Microsoft

NTNU seiler inn

Helt på toppen av listen troner et utenlandsk selskap: Google inntar topplasseringen, i år som i fjor.

Som nummer to kommer nykommeren NTNU.

– I tillegg til at de er en kjent institusjon med et stort kunnskapsmiljø, er de også som en statlig bedrift en trygg arbeidsgiver for unge arbeidstakere.