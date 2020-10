FluxLoop mener rekruttering er best på video

– Jeg møtte aldri våre to nyansatte ansikt til ansikt før de møtte opp første arbeidsdag, sier Ole Andreas Sandring, produktansvarlig i FluxLoop.

Teknologiselskapet samler signaler fra mobilapper, og bruker disse til å analysere bevegelse og mobilitet på vegne av en rekke store kunder, blant annet innen samferdsel.

Da FluxLoop nylig skulle ansette to personer til et viktig forskningsprosjekt midt under coronapandemien, valgte de like godt å droppe fysiske jobbintervjuer.

– Vi ville ikke begrense oss til de kandidatene som hadde mulighet til å møte opp fysisk i lokalene for intervju, sier Sandring.

Fra Tyskland

I stedet valgte selskapet å kjøre heldigitale prosesser. Med det ble også nedslagsfeltet langt større geografisk; en av de to nyansatte var nettopp ferdig med en master i Danmark, men var opprinnelig fra Tyskland. Nå har Philippe Büdinger flyttet til Norge for å jobbe i FluxLoop. Den andre nyansatte, Anders Skretting, er norsk og kommer fra en stilling som seniorrådgiver i politiets IKT-tjeneste.

– Det er ganske praktisk å slippe å dra noe sted, men litt uvanlig å ikke treffe de som skal jobbe med, se lokalene og oppleve stemningen på kontoret før du har sagt ja, sier Skretting.

FluxLoop er så fornøyd med digital rekruttering, at det trolig blir normalen i fremtiden.

– Vi har klart å få til en mer effektiv rekrutteringsprosess, samtidig som vi nådde ut til flere kandidater enn vi vanligvis ville klart, sier Ulrik Prøitz, daglig leder og medgründer i FluxLoop.

Hjemmekontor ute

I dag teller selskapet 20 ansatte, der de fleste er teknologer. Kompetansen selskapet er på jakt etter er det mangel på i Norge.

– Kompetansen er både ettertraktet og dyr. Av naturlige årsaker kan det være billigere å finne den arbeidskraften i utlandet, sier Prøitz.

Nå skal nå finne en kandidat som ikke skal jobbe fra Norge i det hele tatt, men derimot sitte i sitt eget hjemland.

– Vi har to finalekandidater; en fra Israel og en fra Colombia som skal jobbe fra Kenya. Begge er utrolig dyktige, og har kompetanse vi ikke hadde klart å få fatt i i Norge, sier Prøitz.

VELKOMMEN INN: Ole Andreas Sandring (til venstre) og Ulrik Prøitz i FluxLoop jakter flere ansatte. Foto: Silje Sundt Kvadsheim

Paradoksalt nok har kandidaten som nå skal jobbe fra utlandet allerede truffet seks av selskapets ansatte digitalt, det er langt flere enn det som normalt er involvert i en rekrutteringsprosess.

Selv om den digitale rekrutteringsprosessen har fått FluxLoop til å lete over store geografiske områder, finnes det en begrensning: Lengdegradene.

– Med for store tidsforskjeller vil det være vanskelig å samarbeide, så vi forsøker å begrense oss på det området, sier Prøitz.

Kulturbevisst

– Men hvordan kan dere bygge en bedriftskultur og sørge for at alle drar i samme retning når man ikke er samme sted?

– I vår bransje har vi mye kommunikasjon digitalt uansett, for eksempel gjennom Slack, og vi har gjennom hele pandemien hatt daglige standup-møter, der vi passer på å involvere alle, sier Prøitz.

– Så vi klarer å skape kontaktpunkter uansett. Men hvis vi får flere ansatte ute, kan det være at vi må flytte turer der ansatte treffes fysisk til utlandet, i stedet for å gå til Kikut. Vi må i hvert fall være bevisst på hvordan vi bygger kulturen.

Vekst i år

I fjor hadde Fluxloop en omsetning på nesten 10 millioner kroner.

– Vi har hatt en betydelig vekst i år, sier Ulrik.

– Hvor mange ansatte har dere om tre år?

– Da tror jeg at vi har 30 ansatte her i Oslo, og 10 ansatte ute i andre land. I hovedsak tror jeg vi vil ha salgsrepresentanter ute. Men hvilke land det blir i, vet vi foreløpig ikke.

Ulrik Prøitz eier selv en drøy fjerdedel av aksjene i selskapet, det samme gjør Jarle Folkvord og David Helland Wahl.

I fjor fikk selskapet inn Idekaptial, med blant annet Magnus Carlsen, inn på eiersiden.