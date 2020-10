HR Norges lederpris til Espen Nakstad

Hvert år deles HR Norges Lederpris ut, for å fremheve sammenhengen mellom godt lederskap av mennesker og gode resultater. I år går prisen til assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Krise krever godt lederskap; ledere som kan vise vei, kommunisere tydelig og skape handling uten å spre frykt, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

– Disse egenskapene har Espen Rostrup Nakstad demonstrert fra første stund. På kort tid ble Espen Rostrup Nakstad hele Norges trygghet og et symbol for kollektivt nasjonalt lederskap under covid-19, sier Bolstad.

FA