Flygerforbundet og Parat mener Wizz Air må følge spillereglene i arbeidslivet

– Vi registrerer at Wizz Air-sjefen i intervjuer avviser å inngå tariffavtaler med fagforeninger. I Norge sniker vi oss ikke unna det sosiale ansvaret, men følger normale spilleregler for arbeidslivet. Jeg forutsetter at Wizz Air bidrar til en sunn konkurranse som er basert på sosial ansvarlighet, sier Norsk Flygerforbunds leder Yngve Carlsen til NTB.

Også nestleder i Parat, Anneli Nyberg, er skeptisk til at flyselskapet ikke vil inngå tariffavtaler med ansatte.

– Vi har et velfungerende partssamarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, noe vi forventer at blir opprettholdt. Det er viktig for norsk næringsliv, og det er viktig for norsk luftfart at vi har ordnede forhold, sier Nyberg i en pressemelding.

Det var på spørsmål under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag at Wizz Air-sjef József Váradi ifølge E24 blankt avviste at det er aktuelt å inngå tariffavtaler med fagforeninger hvis flyselskapet skal ha ansatte i Norge.

– Nei, det er ikke planen. Vi er et flyselskap uten fagforeninger, sa han.

Selskapet starter opp med innenlandsflygninger i Norge 5. november. I begynnelsen skal selskapet bemanne basen på Gardermoen med eksisterende ressurser i konsernet. På grunn av det norske lønnsnivået har ikke selskapet noe valg, sa Váradi på pressekonferansen tirsdag ettermiddag.