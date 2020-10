150.000 arbeidsledige i august

Ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var antallet arbeidsledige på 150.000 i august (gjennomsnitt for perioden juli til september), opplyser SSB.

Det gir en AKU-ledighet på 5,3 prosent.

Ifølge en sammenstilling utført av TDN Direkt var det på forhånd ventet en arbeidsledighet på 5,1 prosent.

Tredje kvartal

I tredje kvartal endte antall arbeidsledige personer på 153.000 personer, opp fra 109.000 i samme periode i 2019. Det tilsvarer en ledighet på 5,4 prosent, som er relativt høy i norsk sammenheng.

Ifølge SSB var det blant menn ledighetsveksten var sterkest, og den steg fra 3,9 til 5,6 prosent. Blant kvinner vokste ledigheten fra 3,7 prosent i tredje kvartal i fjor til 5,1 prosent i samme periode i år.

«Ikke overraskende sett i lys av koronakrisen har økningen i ledigheten nesten utelukkende kommet blant de korttidsledige. Korttidsledige er definert som at ledigheten har vart i under et halvt år. 71 prosent av de arbeidsledige i tredje kvartal 2020 hadde vært ledige i under et halvt år», skriver SSB.