Italiensk by vil gi deg 580.000 kroner om du flytter dit

VELKOMMEN: Santo Stefano di Sessanio ønsker flere innbyggere, og ber unge mellom 18 og 40 år å flytte hit. Her leker to barn i landsbyen. Foto: NTB

Den italienske landsbyen Santo Stefano di Sessanio ønsker flere innbyggere. Lederne i landsbyen vil gi deg 52.500 euro, drøyt 580.000 kroner, om du flytter dit og begynner å arbeide der over flere år. Landsbyen vil også være behjelpelig til å sette opp nye selskap, om du går med en gründer-drøm og innbyggerne skal bli tilbudt lave renter, skriver Forbes.

Årsaken til dette lokketilbudet, er at byen har kun 115 innbyggere og 35 prosent av dem er over 65 år. Så landsbyen ønsker å få tak i den neste generasjonen.

Det er derimot noen krav. Du må være over 18 år, men ikke eldre enn 40 år. Du må ha italiensk eller europeisk borgerskap, eller muligheten til å skaffe det. Og du må flytte fra en by hvor det bor mer enn 2.000 mennesker. Initiativet forutsetter også at du blir boende i fem år. Siden tiltaket ble lansert 15. oktober har rundt 1.500 søkt. Søknadsfristen er 15. november.

Santo Stefano di Sessanio ligger i Abruzzo-regionen sør i Italia. Byen ligger 1.250 meter over havet. I 2009 ble stedet rammet av et jordskjelv. Nærmeste storby er Roma, som ligger drøyt 2 timer i bil unna.

Tidligere har andre italienske landsbyer kommet med lignende tiltak. Cinquefrondi tilbydde hus til 1 euro tidligere i år.