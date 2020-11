NAV: Flere år før arbeidsledigheten er tilbake til normalen

Arbeidsledigheten i Norge i dag er høy. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 3. kvartal er hele 153.000 nordmenn uten arbeid, mot 44.000 i samme kvartal i fjor. NAV knytter stor usikkerhet til arbeidsmarkedet de neste årene, skriver forvaltningsorganet i en pressemelding.

– Det er ekstra vanskelig å lage prognoser nå når situasjonen er så usikker. Smittesituasjonen og eventuelle tiltak som innføres har stor betydning for utviklingen på arbeidsmarkedet. Det er umulig å forutse hvordan pandemien vil utvikle seg og hvor strenge smitteverntiltakene blir. Derfor er det også ekstra stor usikkerhet knyttet til denne prognosen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i NAV.

Nedgang på 43 prosent i 2021

I prognosen fra NAV anslås det en ledighet på 95.000 nordmenn neste år – en nedgang på 43 prosent sammenlignet med ledigheten i 3. kvartal i år. Holte peker på at med en forverring i smittesituasjonen kan disse anslagene være optimistiske, noe som vil bety at veien tilbake til normalen kan bli lengre.

– Det går bedre på arbeidsmarkedet nå, men det vil ta tid før vi er tilbake der vi var før pandemien. Bedringen vil fortsette, men i et saktere tempo. Vi forventer derfor at arbeidsledigheten vil være høyere ved utgangen av 2022 enn før koronakrisen, sier Holte.

Noen lyspunkter

I 2022 venter NAV 86.000 arbeidsledige – en reduksjon på 9,5 prosent fra prognosene for 2021. Til sammenligning var det i gjennomsnitt 63.400 helt ledige nordmenn i 2019. Holte ser lyspunkter i den norske økonomien, til tross for en mulig forverring av smittesituasjonen.

– Vi venter at privat forbruk tar seg opp de neste to årene, og at dette vil være det viktigst bidraget til veksten i norsk økonomi de neste to årene, sier Holte.

Holte trekker også frem andre vekstimpulser som lav rente og vekst i boligpriser, noe som vil bidra til at det bygges flere boliger og dermed skape et økt behov for arbeidskraft.