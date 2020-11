– Hullet vi må grave oss ut av er enormt og det vil ta mange år

En av hovedprioriteringene til den nyvalgte amerikanske presidenten Joe Biden er å bygge opp igjen USAs nedslåtte arbeidsstyrke og få amerikanske bedrifter opp å gå igjen. Den jobben blir svært utfordrende.

Arbeidsmarkedet i USA er sterkt preget av pandemien og det er estimert et underskudd på mer enn 10 millioner jobber, og flere forsvinner permanent, melder NBC News. Antall arbeidsledige amerikanere som har vært ledige i mer enn 26 uker, steg til 3,6 millioner i oktober, fra 2,4 millioner måneden før.

«Jo lengre du er arbeidsledig, desto lavere er sannsynligheten for at du får deg en jobb. Til slutt vil du kanskje droppe helt ut av arbeidsmarkedet», uttaler Liz Ann Sonders, senior visepresident og investeringsstrateg i Charles Schwab, til NBC.

Dyster spådom

Gjennomsnittstiden amerikanere går arbeidsledige økte til 19,3 uker i oktober. Det er mer enn det dobbelte av hva det var for ett år siden.

«Det vil ta flere år før arbeidsmarkedet blir bra igjen. Vi har et enormt hull å grave oss ut av», sier Ryan Sweet, seniordirektør for økonomisk forskning i Moody´s.

Den nyvalgte presidenten Joe Biden tar dermed over et stort problem som må løses raskt. Et av tiltakene kampanjen hans har kommet med er å gi alle amerikanere to år med community college eller tilsvarende opplæring. Prislappen på satsningen er estimert til 50 milliarder dollar, noe som eventuelt vil øke det enorme amerikanske budsjettunderskuddet som estimeres til å nå 3,3 billioner dollar i 2020.

Pandemien gjør ikke oppgaven lettere og Ann Elizabeth Konkel, som er økonom i bemanningsbyrået Indeed, påpeker at viruset demper arbeidslediges interesse for å få seg en jobb. Hun mener også at å få dempet pandemien er den eneste veien til å få bedret økonomien.

På den positive siden tikket det inn nye amerikanske jobbtall på fredag. De viste at det ble dannet 638.000 nye jobber i oktober, som var godt over analytikernes spådom på 530.000. Arbeidsledigheten sank også til 6,9 prosent, fra tidligere 7,9 prosent, ifølge data fra Bureau of Labor Statistics.