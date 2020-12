Nå kommer corona-oppsigelsene

– Vi opplever en økning av henvendelser fra bedrifter og ansatte om oppsigelser av enkeltpersoner, begrunnet i arbeidstagers forhold, sier Tonje Liavaag, partner og arbeidsrettsadvokat i Dalan Advokatfirma.

Mange bedrifter har måttet ty til nedbemanninger på grunn av coronapandemien. Andre bedrifter har det antall ansatte som de er nødt til å ha, men er misfornøyde med innsatsen til en eller flere av dem.

Gjemmer seg

– Vi ser noen eksempler på at ansatte ikke har tatt krisen inn over seg og ser sitt ansvar som medarbeider i situasjonen.

– Det er ansatte som blir beskyldt for å være utilgjengelig for arbeidsgiver i arbeidstiden fra hjemmekontor eller som neglisjerer innførte tiltak på arbeidsplassen i form av smittevern eller andre tiltak for å verne bedriften mot de negative konsekvensene av corona. For bedrifter i krise vil denne type oppførsel provosere mer nå enn det gjør ellers, ettersom alle må bidra for at bedriften skal overleve, sier hun.

FLERE SAKER: Tonje Liavaag i Dalan Advokatfirma får nå mange henvendelser om oppsigelsessaker basert på arbeidstagers forhold. Foto: Dalan Advokatfirma

At bedriften har grunnlag for oppsigelse i slike sammenhenger er imidlertid ikke sikkert.

– Frustrasjon er ikke nok. Terskelen for individuelle oppsigelser er høy, og rettspraksis har i flere avgjørelser uttalt at «arbeidstager må levere markant lavere enn det man rimelige kan forvente», for at saklighetskravet som gjelder for oppsigelser skal være oppfylt, sier hun.

Det må være et klart brudd på arbeidskontrakten for at terskelen er oppfylt, og det er bedriften som har bevisbyrden for at den ansatte har brutt kontrakten i tilstrekkelig grad.

– Det må foretas en konkret, sammensatt vurdering i det enkelte tilfelle, sier Liavaag.

Feil mer alvorlig

Regelverket for individuelle oppsigelser er ikke endret på grunn av corona.

Imidlertid mener Liavaag at kravet til hva man rimelig kan forvente av en ansatte kan påvirkes av coronapandemien og dermed i realiteten senkes terskelen for å si opp en ansatt på grunn av arbeidstagers forhold.

– For at saklighetskravet skal anses oppfylt, må det foreligge feil eller mangler ved arbeidet som ansees som alvorlige for bedriften. Betydningen for bedriften spiller inn i vurderingen. Fordi situasjonen nå er dramatisk for mange bedrifter, kan samme feil eller mangel være mer alvorlig for bedriften enn ellers.

Hun trekker frem et eksempel med en servitør på en restaurant, som er uhøflig overfor gjestene.

– I gode tider, med mange gjester, vil ikke det nødvendigvis være kritisk for restauranten. Men nå - når restaurantgjestene er få - kan det få langt større konsekvenser, sier hun.

– Hvor mange slike episoder bedriften må tåle før terskelen for oppsigelse er oppfylt vil bero på en konkret vurdering hvor overtrampets karakter og skadepotensiale for bedriften skal ha betydning.

Godt opplyst

– Hvilke service- og oppfølgingskrav bedriften krever av sine ansatte må imidlertid være godt opplyst for de ansatte. Unnskyldelige feil og mangler ved arbeidet må det alltid være rom for. Dette retter seg i større grad mot neglisjering, likegyldighet og illojal opptreden fra ansatte, hvor konsekvensen av slik opptreden er mer alvorlig nå enn i normalsituasjonen.

Også når det gjelder etterlevelse av regler, kan bedriftene nå kreve mer av sine ansatte.

– De aller fleste bedrifter har nå innført skjerpede krav i forbindelse med smittevern. For mange kan brudd på disse interne reglene medføre store konsekvenser, for eksempel at bedriften må stenge.

Konsekvensen avgjør

– Men bedriften må vel følge opp den ansatte tett, dokumentere og gi advarsler før en eventuell oppsigelse?

– Det er en utbredt misforståelse at man må gi en ansatt tre advarsler før en eventuell oppsigelse. Et veldig alvorlig forhold kan være nok til oppsigelse eller avskjed umiddelbart, mens mindre alvorlige forhold krever oppfølging og advarsler eventuelt.

– Jeg mener at en arbeidsgiver som nå kan bevise at en ansatt bevisst neglisjerer innførte smittevernregler på en arbeidsplass der det er kritisk, som på en helseinstitusjon, vil ha rett til å si opp den ansatte eller kanskje også ha avskjedsgrunn, sier hun.

– Det henger sammen med at konsekvensen det kan få for institusjonen og pasientene er så stor, at det må sees på som et veldig alvorlig forhold.

Hun innrømmer at det kan være vanskelig å fastslå om terskelen for oppsigelse er oppfylt.

– Normalt vil det være fornuftig med noe juridisk bistand før den ansatte leveres oppsigelsesbrevet.

Skoft er et alvorlig brudd på arbeidskontrakten, hvor det ikke skal så mye til før terskelen for oppsigelse er oppfylt. Tonje Liavaag, Dalan Advokatfirma

Gjemmer seg

– Hva med ansatte som nå er tvunget på hjemmekontor, hva har sjefen rett til å forvente av dem?

– Kravet til å være tilgjengelig i arbeidstiden er like høyt om du er på hjemmekontor som når du er på arbeidsplassen. Innvilger du deg selv fri midt på dagen, uten å ha en stilling som selv lar deg styre arbeidstiden, en særlig uavhengig stilling eller ledende stilling, så er det skoft. Og skoft er et alvorlig brudd på arbeidskontrakten, hvor det ikke skal så mye til før terskelen for oppsigelse er oppfylt.

– Skoft innebærer at arbeidstaker ikke leverer hovedforpliktelsen sin i arbeidsforholdet, å være tilgjengelig for arbeidsgiver i arbeidstiden. Vi ser eksempler nå på at ansatte ikke helt forstår alvoret i dette, uttrykker Liavaag.

Har man barn hjemme i karantene, og dermed ikke kan yte så mye som vanlig, er det viktig å avklare med arbeidsgiver om det er ønskelig at man jobber med noe redusert innsats eller om arbeidsgiver foretrekker at man i stedet søker og mottar omsorgspenger gjennom NAV for den perioden.

Bedre kandidater?

Med høyere arbeidsledighet enn normalt, og mange kompetente arbeidstagere som etter nedbemanninger er blitt ledige og lystne på nye oppgaver, kan mange bedrifter kanskje være fristet til å bytte ut en eller flere av de ansatte som ikke leverer som ønsket.

Det advarer Liavaag sterkt mot.

– Det vil aldri kunne ansees som saklig å gi en ansatt oppsigelse, bare fordi bedriften har en bedre kandidat til stillingen.

– Den ansatte har stillingsvern, og coronasituasjon endrer ikke på det, sier hun.

– Enhver oppsigelsesvurdering må uansett bero på en konkret helhetsvurdering og betydningen av oppsigelsen for den ansatte må også vektlegges i interesseavveiningen som må foretas. Konsekvensen for ansatte som mottar oppsigelse nå under corona kan være svært alvorlig, hvor utsiktene til ny jobb i nærmeste fremtid er svært dårlig.

Ved bevis for rene neglisjeringer fra ansattes side av klare kommuniserte krav og regler med fare for alvorlige konsekvenser for bedriftene, mener Liavaag det er mindre rom for å vektlegge hensynet til ansatte i helhetsvurderingen.

– Dette skulle den ansatte tenkt på selv.