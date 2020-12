Brexit-bonus for Paris

Foreløpig har Brexit ført til at nesten 5.000 jobber i finanssektoren har flyttet fra London til Paris. Det anslår den franske lobbygruppen Paris Europlace, skriver Reuters.

De nye arbeidsplassene i den franske hovedstaden kommer av at selskaper som flytter og investeringsbeslutninger som går i Frankrikes fordel i etterkant av britenes avgjørelse av å forlate unionen. Paris Europlace nevner blant annet JP Morgan og det japanske selskaper Nomura som internasjonale selskaper som har flyttet på seg, men også de franske bankene BNP Paribas og Societe General har flyttet fokuset mot Frankrike igjen.

Samlet sett, og inkludert selskaper utenfor finans, estimerte Paris Europlace at Brexit har gitt 9.516 franske jobber. Ifølge Reuters varierer anslagene for hvor mye britene har tapt. Konsulenter hos EY sa i oktober at mer enn 7.500 finansjobber, samt én billion pund i eiendeler, allerede hadde reist til EU.

Prognosene er likevel langt unna hva man fryktet like etter Brexit-avstemningen, med noen estimerte at titusenvis av arbeidsplasser ville forsvinne over Den engelske kanal.