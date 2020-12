Stor usikkerhet for arbeidsledige i USA

Millioner av amerikanere vil fra andre juledag ikke lenger motta ekstra dagpenger etter at president Donald Trump ikke har signert stimulipakken på 2,3 billioner dollar. Krisepakken inneholder 892 milliarder dollar i ny coronastøtte, inkludert en utvidelse av dagpengeordningen som utløper 26. desember og 1,4 billioner dollar til normale offentlige utgifter.

Det er den ekstra dagpengeordningen som det nå er knyttet usikkerhet til, melder Reuters.

Uten Trumps signatur vil rundt 14 millioner arbeidsløse amerikanere miste den ekstra økonomiske arbeidsledighetsstøtten, ifølge data fra Labor Department. En delvis nedstegning av ordningen vil begynne på tirsdag, med mindre Kongressen vedtar en overgangsordning før det.

Trump har tatt til motmæle mot summen på 600 dollar for stimuli-sjekkene. Han mener at beløpet burde være på minst 2.000 dollar og har fått støtte fra flere økonomer om at summen på 600 dollar er for lav.

Den sittende presidenten befinner seg på sin egen resort, Mar-a-Lago i Florida, hvor forslaget er blitt sent og venter på hans beslutning.