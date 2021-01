Slutter i Pareto for å starte hedgefond

– I fjor sommer spurte jeg meg selv: Hva er det jeg egentlig har lyst til å drive med? Jo, det er å jobbe mer direkte i markedet og få full oppside hvis man gjør det bra. Puslebitene har ligget foran meg hele tiden, men nå har jeg endelig begynt å sette dem sammen.

Karl Oscar Strøm, partner i Pareto Securities, har jobbet innen finans i hele sitt arbeidsliv, som startet i 1996. Etter å ha jobbet som aksjemegler i Terra Securities, Handelsbanken og Fondsfinans, ble han i 2013 ansatt som investeringsøkonom i Nordnet og ble dermed et kjent fjes i finanspressen. De seneste fem årene har han vært Pareto Securities' ansikt utad.

Strøm er også svært aktiv på Twitter, der det som regel går i naturbilder med referanser til finansmarkedet, eller bare grafer.

Skal hente 100 mill.

Men det er først nå 48-åringen skal realisere sine drømmer. Han har allerede sagt opp jobben i Pareto, og om tre uker er han ferdig med oppsigelsestiden.

– Jeg er i en prosess for å starte et hedgefond. Det eneste jeg mangler nå er kapital, men i dagens verden bør det være mulig å hente. Jeg har ikke kunne drive kapitalinnhenting mens jeg fortsatt jobber for noen andre. Men jeg har så smått begynt å snakke med folk i mitt nettverk, sier han.

Forvaltningsselskapet skal hete Paleo Capital, og fondet har fått navnet «The Paleo Fund». Planen er å hente inntil 100 millioner kroner i løpet av februar og at fondet starter opp 1. mars.

– Alle investeringer vil være basert på teknisk og kvantitativ analyse. Jeg har drevet med grafer og modeller basert på prisdata i 25 år nå, så jeg føler jeg har ganske bra kontroll på det, sier Strøm.

– Har du fått konsesjon?

– Nei, det trenger man heller ikke i første fase. Jeg forholder meg til AIF-loven (Alternative Investment Funds). Da kan jeg drive et hedgefond under visse betingelser – blant annet at jeg kun henvender meg til investorer i mitt lokale marked, som er Norge, og kun profesjonelle investorer, sier han og legger til:

– Men selv om jeg ikke trenger konsesjon av Finanstilsynet, har jeg meldeplikt og rapportering til Finanstilsynet. Dette kan jeg gjøre så lenge forvaltningskapitalen er under 100 millioner euro. Men i praksis rigger jeg fondet som om jeg har konsesjon. Skulle jeg derimot hatt full konsesjon nå, ville det blitt vanskelig å starte opp fondet uten å ha ansatt folk.

Det blir som å sette sammen et lite jaktlag med lette sekker og som skal gå fort Karl Oscar Strøm

Maksimal gearing i fondet skal være 200 prosent. Men fondet kan også gå helt i cash, og kanskje mer enn det som er vanlig i mange andre hedgefond.

– Akkurat som en jeger og samler, skal jeg gripe muligheter når jeg oppdager dem. Løven på savannen ligger stort sett under treet og følger med. Men i hovedsak vil kapital være engasjert i markedet. Poenget mitt er egentlig at man ikke skal være redd for å ha cash. Timing, og dermed venting, er en viktig del av strategien.

Gir ut bok om aksjehandel

Jeger og samler-referansen har sitt opphav i boken han nå er i ferd med å fullføre. Den skal publiseres i løpet av noen uker, samtidig som han starter hedgefondet. Paleo, eller paleolittisk tid, er den eldste delen av steinalderen.

– Boken skal hete «Paleo Trading – How to trade like a hunter and gatherer». 99 prosent av tiden vi mennesker har eksistert har vært i steinalderen. Tesen er at dette har formet vår naturlige måte å tenke på, og så man sørge for at den måten å tenke på passer med hvordan man agerer i finansmarkedet, sier han.

Det blir ingen forlegger som publiserer boken for ham. Det skal Strøm gjøre selv, gjennom Amazons publiseringsverktøy.

– Markedet for denne type tradingbøker er ganske stort internasjonalt. Hadde jeg skrevet den på norsk hadde jeg kanskje maksimalt solgt 500 bøker, sier han.

– Hvor mange bøker håper du på å selge?

– Nei, jeg vet ikke. Vi har noen interne veddemål i familien, men jeg vil ikke si noe mer om dette enn at jeg tror boken har et godt potensial. Oppsiden er noe begrenset av at boken ikke er rettet mot det brede markedet, men mot mer avanserte tradere – de som vil ta et skritt videre på læringskurven.



Daytrading

Avansert trading er også stikkordet for investeringsstrategien i det kommende hedgefondet. Strøms hedgefond vil skille seg klart ut i den lille floraen av norske hedgefond ved at det vil være basert på en samling likvide og korte posisjoner, og at terskelen vil være lav for å gå i cash.

– Hvis jeg må sammenligne strategien med et annet fond, må det være amerikanske Renaissance Technologies sitt Medallion-fond. Dette fondet har holdt på i mer enn 20 år og har et gjennomsnittlig posisjon i aksjene de eier på kun to dager. Mitt fond vil ha noen posisjoner som er veldig kortvarige, og noen som varer over flere uker, sier han.

Det årlige forvaltningsavgiften vil være på 2 prosent. Hvis fondets årlige absolutte avkastning overstiger 10 prosent, vil Strøm i tillegg ta 20 prosent av gevinsten over de 10 prosentene.

Strøm sier han vil stenge fondet for nye kunder hvis han oppnår 100 millioner kroner i forvaltningskapital.

– Det passer også veldig bra med tanke på å ha kun 100 millioner kroner under forvaltning. Det blir som å sette sammen et lite jaktlag med lette sekker og som skal gå fort. Jeg vil ha fleksibilitet til å kunne gjøre trades uten å bevege markedet.