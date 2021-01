Regjeringen forlenger permitteringsordningen til 1. juli, melder NRK

– Vi kommer til å foreslå å forlenge den perioden du kan stå permittert til 1. juli for dem som ellers ville gått ut av ordningen fordi det har gått ett år, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) til NRK.

– Det gjør vi rett og slett for å sørge for at flere av dem som er permittert, og som etter hvert opplever at jobbene kommer tilbake, ikke faller ut av ordningen, sier han videre.

Rundt 60.000 nordmenn er helt eller delvis permittert som følge av koronapandemien i Norge. Sist sommer ble permitteringsperioden utvidet fra 26 til 52 uker.

Så sent som søndag sa regjeringen at det foreløpig ikke var aktuelt med en forlengelse av ordningen.

– Regjeringen er forberedt på å forhandle om endringer i permitteringsreglene, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB da.

VG meldte søndag at Frp er innstilt på å gå sammen med Ap, Sp og SV for å forlenge permitteringsperioden. Dermed er det flertall på Stortinget for å forlenge permitteringsperioden ut over de 52 ukene som gjelder nå.

YS er fornøyd

Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS) er fornøyd med at regjeringen utvider pemitteringsperioden etter at det lenge har vært bekymret for at de særskilte koronatiltakene for arbeidslivet avvikles for tidlig.

– Det blir stadig tydeligere at pandemien vil prege arbeidslivet hele det kommende halvåret, og det vil ta lang tid før arbeidslivet er tilbake til en normaltilstand, uttaler YS-leder Erik Kollerud i en pressemelding mandag.

– Permitteringstallene er fortsatt svært høye. Mange nærmer seg nå grensen for hvor lenge de kan være permittert, og har risikert å bli helt arbeidsledige fra mars. Derfor er vi fornøyd med at regjeringen imøtekommer kravet vårt om å utvide den maksimale permitteringsperioden frem til 1. juli, sier han.

Kollerud legger til at utvidelsen vil bidra til å redde mange levedyktige arbeidsplasser og gi trygghet til tusenvis av arbeidstakere i hele landet.