Omsetningsfall på opp mot 20 prosent

– For oss som for mange andre, har 2020 vært et annerledes år. For de fleste var det dramatisk da Norge stengte ned i mars, sier Espen Hem Jakobsen, konsernsjef i Jobzone.

Selskapet er Norges tredje største bemanningsselskap, og driver både med utleie og rekruttering.

– Utleie har økt i enkeltbransjer, for eksempel logistikk, og oppvekst og utdanning. De har måttet leie inn for for å fylle opp for ansatte som for eksempel har vært syke eller i karantene, sier Jakobsen.

Samtidig har etterspørselen i andre bransjer falt betydelig.

– Omsetningen er ned et sted mellom 15 og 20 prosent i forhold til 2019, sier han.

– Og hva med resultatet?

– Heldigvis har vi tilpasset oss et annet kostnadsnivå. Vi tjener penger også i 2020, og får en OK bunnlinje, selv om fokuset har vært på opprettholde en god struktur og levere gode tjenester til våre kunder.

– Bransjen har gjort en enorm jobb, og har stått for mye av mobiliteten i arbeidsmarkedet. Vi har hjulpet mange til å finne andre jobber og andre muligheter, for eksempel har ansatte i fly- og service-bransjene fått jobber i barnehager.

For administrasjonen har det vært mer enn nok å gjøre, blant annet å finne løsninger for passende bosted for karantene for utenlandsk arbeidskraft.

– Vi har blant annet inngått avtaler med lokale hoteller som ellers ikke hadde hatt gjester, forteller Jakobsen.

De tre største

Jobzone er Norges tredje største bemanningsselskap, og hadde i 2019 en omsetning på 1,39 milliarder kroner.

ManpowerGroup er størst i Norge med en omsetning på 4,24 milliarder kroner i 2019, mens Adeccos omsetning samme år var på 3,42 milliarder, viser tall fra NHO Service og Handel.

Alle de tre bemanningsselskapene permitterte en del av sine ansatte i mars, primært de som var tilknyttet barnehagene. Jobzone hadde på det meste 600 permitterte og Adecco hadde 1.500 permitterte.

– Det har vært en tøff reise for hele bransjen, inkludert Adecco, sier Torben Sneve, konsernsjef i Adecco.

– Samtidig ser det ut som både 2009 og 2015 var tøffere enn 2020 for oss. Fallet i omsetningen har vært tosifret, men vi har passet godt på lønnsomheten vår. Så året under ett har vært styggest på topplinjen. Som leder for Norden ser jeg også at det for Norge er positivt at vi har gode ordninger for permitteringer, for eksempel sammenlignet med Sverige, sier han.

HAR PASSET PÅ LØNNSOMHETEN: - Året under ett har vært styggest på topplinjen, sier Torben Sneve i Adecco. Foto: Silje Sundt Kvadsheim

Trøbbel på verft

– Av våre bransjer er det horeca som er blitt hardest truffet, der har halvparten av omsetningen forsvunnet. Men også bransjene som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft har møtt store utfordringer. For eksempel har det for verftene på Vestlandet vært, og fortsatt er, vanskelig å få arbeidskraft, sier han.

Innenfor helse- og omsorg og oppvekst og utdanning har etterspørselen i mindre grad blitt påvirket.

Tall fra bransjeorganisasjonen NHO Service og Handel viser nettopp dette. Bemanningsbransjens omsetning innenfor hotell- og restaurantsektoren falt med 56,8 prosent i andre kvartal og 31,19 prosent i tredje kvartal sammenlignet med året før. Innenfor oppvekst og utdanning steg omsetningen i tredje kvartal med 27,4 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2019.

Innenfor bygg- og anlegg falt omsetningen med 36,7 prosent i andre kvartal og 26,3 prosent i tredje kvartal.

– Men her så vi en nedgang også i 2019 etter at de strengere reglene ble innført, sier Sneve.

– Vi er positive til et strengere regulert byggmarked, men det kan samtidig åpne opp for utenlandske underentrepenører som omgår reglene. Det har vi sett mange eksempler på, og er en veldig uheldig effekt av reguleringen.

Utsatte prosjekter

Sneve ser på 2021 med en viss optimisme.

– Vi frykter jo at Norge må stenge ned barnehager og skoler igjen, for eksempel hvis den britiske mutasjonen skulle spre seg. Da vil vi få en tilsvarende effekt som i fjor. Men hvis ikke det skjer, tror jeg det bare handler om å komme seg gjennom første kvartal. Bransjen vil nok være en 10-12 prosent bak fjoråret, og så vil det gradvis hente seg inn igjen. Jeg tror nok at vi er tilbake på 2019-nivå etter sommeren, sier han.

– Det er jo også bransjer som har utsatt prosjekter, som nok kan starte opp igjen ganske raskt når situasjonen bedres.

Flyttet folk

–I løpet av de siste månedene har vi sett hvor viktig bemanningsbransjen har vært med tanke på å hjelpe flere over i nye oppdrag og jobber i bransjer der behovet for arbeidskraft økte, blant annet innenfor lager og logistikk, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

– Historiene om alle de som er lykkelige fordi de har fått nye muligheter, har vært viktige lyspunkt i år.

– Det som er bemanningsbransjens fordel, er at vi sitter med et veldig stort spenn av bransjer, og at vi umiddelbart ser hvem som trenger folk, og hvem som må snøre igjen sekken, og at vi dermed kan tilpasse oss etter det, sier hun.

Grensetrøbbel

Stengte grenser og karanteneregler har gjort det vanskeligere å skaffe arbeidskraft til enkelte oppdrag.

– Bygg- og anleggsbransjen og næringsmiddelindustrien klarer seg ikke uten arbeidskraft fra utlandet, og dette har selvfølgelig skapt utfordringer. Vi har likevel klart å løse dette på en god måte sammen med våre kunder, sier hun.

Som børsnotert selskap kan ManpowerGroup ikke gå ut med tall for 2020.

UTFORDRINGER: - Bygg- og anleggsbransjen og næringsmiddelindustrien klarer seg ikke uten arbeidskraft fra utlandet, og dette har selvfølgelig skapt utfordringer, sier Maalfrid Brath i ManpowerGroup. Foto: ManpowerGroup

– Oppdragene våre har svingt i takt med markedet, sier Brath.

– Hvilke tanker gjør du deg om 2021?

– I år er det valgår, og flere av opposisjonspartiene på Stortinget ønsker ytterligere å begrense bemanningsbransjen i Norge. Dette synes vi er et merkelig fokus overfor en bransje som bidrar i inkluderingsdugnaden hver eneste dag.

– Vi opererer under et strengt regelverk, og våre ansatte får samme lønn som de ville fått ute hos kundene. Hver dag gir vi ansatte nye muligheter, fordi vi også satser på utdanning gjennom blant annet Manpower Academy og Experis Academy. I tillegg er det heller ikke slik at det er så mange som jobber gjennom bemanningsbransjen, bransjen sysselsetter 1,1 prosent av den norske arbeidsstyrken, sier Maalfrid Brath i ManpowerGroup.