Stigende ledighet i Sverige

Ved utgangen av desember la Sverige om AKU-undersøkelsen for at den skulle samsvare med EUs rammeverk, noe som har gjort at det er blitt endringer i definisjonen av sysselsetting, prøvetakingsprosedyren og spørreskjemaets struktur. På den måten er det blitt vanskeligere å sammenligne de nye tallene med tidligere. Ifølge Statistiska centralbyrån i Sverige skyldes de fleste endringene den nye metoden, Berg mener derfor at det kan være best å vente en måned for å bruke AKU til å vurdere det svenske arbeidsmarkedet.