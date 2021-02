De statlige reiseavtalene reforhandles først i juni

Årsaken er at det på grunn av coronapandemien ikke har vært mulig å gjennomføre forhandlingene, ifølge LO Stat . De gjeldende avtalene er forlenget til å vare ut juni. Utsettelsen kan føre til store tap for enkelte, skriver FriFagbevegelse.

Avtalene omfatter dekning av utgifter tilknyttet reisevirksomhet både innenlands og utenlands. Ifølge Simployer-rådgiver Espen Øren brukes de statlige satsene av rundt 90 prosent av de ansatte i privat sektor.

Ifølge Øren kan utsettelsen av forhandlingene derfor føre til store tap for dem som reiser i jobbsammenheng.

– Nye avtaler og satser får sjelden tilbakevirkende kraft. Nå taper de ansatte måned for måned, sier han.

Han forventer blant annet økt kilometergodtgjørelse etter at denne ble liggende uendret i fjor.

– Forrige satsøkning var 13 øre. Om vi legger den til grunn og anslår at det leveres reiseregninger for rundt 100 millioner kilometer i måneden, går de ansatte glipp av rundt 80 millioner kroner over et halvt år, sier Øren.

