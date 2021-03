Sesongjusterte netto bemanningsutsikter, som utgjør differansen mellom andelen av de virksomhetene som skal opp- og nedbemanne, er nå på +4 prosent for andre kvartal 2021, viser tall fra ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer.

Mot de to siste to kvartalene tilsvarer dette en gradvis forbedring på henholdsvis 2 og 4 prosentpoeng. Sammenlignet med samme periode i fjor er det imidlertid en nedgang på 11 prosentpoeng.

Store forskjeller

– Det er ett år siden coronapandemien stengte landet. Først nå ser vi tendensen til at betydelig flere bedrifter skal bemanne opp enn ned. Bemanningsutsiktene er fortsatt svakere enn før krisen, men flere arbeidsgivere virker å se lyset i enden av tunnelen, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath, i en kommentar.

I fem av syv bransjer øker nå optimismen, og mest optimistisk av alle er man innen bank og finans. Den rake motsetningen er hotell- og restaurantbransjen, som nå er mer pessimistiske enn i forrige kvartal.

– Bransjen har slitt tungt det siste året, og med nye nedstenginger og restriksjoner på nyåret er det naturlig at fortvilelsen råder. Mens vi venter på at aktiviteten i reiselivet tar seg opp, er vi nødt til å legge til rette for at arbeidstakerne i bransjen får brukt kompetansen sin andre steder, sier Brath.