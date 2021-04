LO og NHO: Forhandlingene har vært tøffe

Etter nesten 14 timer på overtid ble LO, YS og NHO søndag ettermiddag enige om lønnsoppgjøret.

– Det har vært svært tøffe forhandlinger, det er ekstra godt å stå her og formidle at vi har unngått streik og kommet fram til en avtale som hele NHO kan stå bak, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Krevende å forhandle kollektivt

NHO-direktøren vektlegger at fokus hele tiden har vært å redde bedrifter og jobber.

– For NHO var det spesielt viktig å skjerme de bransjene som har vært hardest rammet av coronakrisen, sier Almlid.

– Det å forhandle kollektivt er krevende fordi det er et oppgjør for alle, men krisen vi står i, har rammet så ulikt. Nå står NHO-familien samlet i å inngå et kompromiss på vegne av hele laget, legger han til.

– Vi tar ikke tusenvis ut i streik for 30 øre

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener at løsningen partene nå er blitt enige om, er god.

– Det har vært tøffe forhandlinger. Vi hadde aldri klart å komme til enighet uten meklerkorpset, sier hun.

LO skriver i en pressemelding at de har vært opptatt av å motvirke økende forskjeller, og at de som har lav lønn, risikerer å bli hengende etter.

– Vi er ikke de som tar tusenvis av mennesker ut i streik for 30 øre. Dette er en løsning som sikrer en god lønnsvekst for de lavest lønte, sier Følvsik.

I mellomoppgjøret ble det kun forhandlet om lønn, og partene ble til slutt enige om en økonomisk ramme på 2,7 prosent. Avtalen har en virkningsdato fra 1. april.