– Konkurrenter må gjerne prøve seg, men de får det ikke til

Ludvig Nevland innrømmer at det er mange skrekkhistorier rundt det å ha en elektriker hjemme. – Vi forventer at elektrikeren ikke har med seg nødvendig materiell, at han eller hun ikke dukker opp, og vi vet ikke hva det vil koste, sier han oppgitt. Med Elektroimportøren i ryggen har han utviklet SpotOn, en tjeneste som snur opp ned på hele bransjen.

I denne episoden av Veien hit forteller han blant annet om en kronglete vei dit, en konkurs, da han og kona måtte bo på ti kvadratmeter i Oslo, om hvorfor tjenesten, som virker enkel å kopiere, er så vanskelig å gjennomføre, om ukulturen i bransjen og hvordan en video-befaring hjemme hos deg fungerer - og hvordan de løser utfordringen «når du likevel er her, kunne du fikset…?»

