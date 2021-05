Linkedin-ekspert: – Jeg er slem og sier det du ikke vil høre

Cathrine Lie Strand startet på bunn. Null kunder. Null penger og var skikkelig, skikkelig syk. På det tidspunktet, i 2018, ville hun ikke engang ansatt seg selv. Nå har hun holdt over 50 Linkedin-kurs og har tredoblet antall kontakter.

Cathrine Lie Strand er ekspert på bruk av Linkedin for å skape bedre business, hvordan du øker dine sjanser på jobbmarkedet med en god profil og deler her en trinn for trinn-oppskrift på hvordan din profil gir deg uendelig mye større sjanse i forretningslivet.

– Jeg er slem og sier det du ikke vil høre. For eksempel at det ikke holder at du har laget en profil, men at du faktisk må være der og kommentere. Å bare dele gir ikke så stor effekt.

