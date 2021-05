Hegnar lovte å spise hatten sin: – Det er tullete!

I mandagens leder skrev Trygve Hegnar at han skulle spise hatten sin hvis det ble storstreik etter meglingen mellom statsansatte og staten hos Riksmekleren.

Torsdag ettermiddag ble det klart at Akademikerne, LO Stat, Unio og YS var enige med staten etter nesten 17 timer med megling på overtid.

Unio var skuffet over årets oppgjør. – Vi er skuffet over at staten ikke gjør mer for å sette pris på sine ansatte, men har etter en nøye vurdering valgt å ikke gå til streik, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind i en pressemelding.

Streiken ble tema i Finansavisens nyhetssending på torsdag, og Trygve Hegnar ble konfrontert med «hattespising» av programleder Eline Hvamstad.

– Jeg sa jeg skulle spise min egen hatt hvis det ble storstreik, og nå er det jo en 7-8.000 som har gått ut i streik (før enigheten senere på kvelden, red.anm.), men det er veldig mye mindre enn 700.000, sier Trygve Hegnar.

– «Det blir ikke», skrev Trygve Hegnar på lederplass, påpeker Hvamstad.

– Nei, der bommet jeg littegrann, det er bare noen som streiket likevel. Det er tullete, mener Hegnar.

