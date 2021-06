Dette er selskapene nordmenn helst vil jobbe for

I en arbeidsmarkedsundersøkelse utført av HR- og rekrutteringsselskapet Randstad kommer det frem at NRK er den bedriften flest nordmenn vil jobbe for i landet.

Dette er tredje gang Randstad gjennomfører en slik undersøkelse, og NRK har vært i toppsjiktet hvert eneste år.

Stor variasjon

Den øvrige listen viser stor variasjon av selskaper fra ulike bransjer. Mens fjorårets Randstad Employer Brand Research-undersøkelse var preget av virksomheter fra olje og gass, er nå både IT-bransjen, lakseoppdrett, reiseliv, samt store tradisjonelle selskaper som Norsk Hydro og Vinmonopolet å finne på topp 20-listen.

– Coronaåret har ikke bedret situasjonen på de områdene der kandidatmangelen har vært stor tidligere. IT-bransjen og helsesektorene er eksempler på fagområder der det fortsatt er svært krevende å rekruttere til. Dette har selvfølgelig bedriftene sett for mange år siden, og dermed er det å framstå som attraktiv for kandidatene viktigere enn noensinne, sier Eivind Bøe, adm. direktør i Randstad.

Topp 20 selskaper nordmenn vil jobbe for NRK Aker BP Sopra Steria DNV ConocoPhillips Technip FMC Norsk Hydro Equinor Aker Solutions Schlumberger MOWI Vinmonopolet Tine Møller Mobility Group Scandic Hotels SAS Avinor TietoEVRY Kongsberg Gruppen Aibel KILDE: Randstad

Mer lojale

Selv om nordmenn har noen selskaper de heller vi jobbe i, viser undersøkelsen at de ansatte føler større lojalitet til arbeidsgiver enn noensinne. To av tre arbeidstagere svarer i undersøkelsen at de har fått økt lojalitet.

– Med tanke på at det er bedre økonomi i å beholde framfor å ansette nye er dette positivt, sier Bøe, samtidig som han ber arbeidsgiverne være våkne.

– Etter hvert som vi nærmer oss slutten på pandemien vil arbeidstagerne igjen se seg om etter nye utfordringer utenfor egen arbeidsplass. Vi i Randstad forventer rekordhøy aktivitet på jobbsøkermarkedet i løpet av de nærmeste månedene, sier han.