Facebook og Amazon lar ansatte fortsette med hjemmekontor

Zuckerberg skriver i et notat at han skal lede an med å jobbe fra sitt eget hjemmekontor i minst seks måneder, melder RTT News/dpa-AFX.

– Jeg har funnet ut at hjemmekontor har gitt meg mer rom for langsiktig tenkning, og det gjør meg i stand til å tilbringe mer tid med familien, noe som har gjort meg lykkeligere og mer produktiv i jobben, skriver Zuckerberg i notatet, som først ble omtalt av Wall Street Journal.

– Vi lærte så mye det siste året om at et bra stykke arbeid kan gjøres fra hvor som helst, og jeg er nå enda mer optimistisk om at fjernjobbing i større skala er mulig, spesielt ettersom video og virtuell virkelighet forbedres stadig, skriver Facebook-sjefen.

Facebook varslet i mai i fjor at selskapet kun ville la visse ansatte jobbe permanent hjemmefra. Det dreier seg nå derfor om en større endring i bedriftskulturen når alle fulltidsansatte får tilbud om å gjøre det samme.

Amazon kunngjorde torsdag at selskapet vil ha sine ansatte jobbe to dager i uka hjemmefra. Amazon-ansatte som ikke ønsker å tilbringe de øvrige tre dagene på kontoret, kan få søke om unntak slik at de kan jobbe hjemmefra enda mer. Også for Amazon innebærer det en snuoperasjon fra tidligere kunngjøringer. I mars opplyste selskapet at planen var at de ansatte skulle tilbake på kontorene og ikke lenger jobbe hjemmefra.

– Vi har justert våre retningslinjer om å gjenoppta kontorarbeidet og har gjort dem tydeligere. Vi beslutter fra nå av å tilby Amazon-ansatte en blanding av å jobbe fra kontoret og hjemme, skriver selskapet i en blogg.

(©NTB)