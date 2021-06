Unio ber om frivillig lønnsnemnd – sykehusstreiken er over

Sykehusstreiken er over. Det bekrefter leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk sykepleierfornbund overfor VG, og det meldes også av NTB.

Løsningen blir frivillig lønnsnemd.

– Vi fikk varsel om tvungen lønnsnemd fordi en sykepleiervakt i en særskilt funksjon ved Oslo Universitetssykehus ikke ville bli fylt klokken 1600. Vi ble varslet om at det ble vurdert som om fare for liv og helse og at tvungen lønnsnemd ville inntre fra det tidspunktet, sier Larsen til VG.

620 sykehusansatte som er organisert i Unio skal nå tilbake i jobb.