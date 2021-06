Storbank til ansatte: – Dere skal tilbake

Hjemmekontor er på hell for mange bedrifter og det er det definitivt for de New York-ansatte i den amerikanske investeringsbanken Morgan Stanley. På en investeringskonferanse tidligere denne uken hadde konsernsjefen James Gorman en klar oppfordring nå som situasjonen normaliserer seg.

«Hvis du kan gå på restaurant i New York, så kan du komme inn på kontoret, og vi vil ha deg på kontoret», sa Gorman, ifølge CNN.

Gorman sa også at mange Morgan Stanley-ansatte allerede har begynt å komme tilbake til selskapets hovedkvarter ved Broadway i Times Square et par dager i uken. Etter sommeren vil de aller fleste ansatte på New York-kontoret uansett bytte ut Zoom med t-banen, la Gorman til.

Litt fleksibel

Banksjefen sa også at han kom til å bli skuffet hvis de fleste ikke hadde veien tilbake til kontoret før Labor Day 6. september. Han mener også at de ansatte som jobber i New York ikke kan få New York-lønn hvis de fortsetter å jobbe eksternt.

«Hvis du får betalt for prisene i New York, må du også møte på jobb i New York. Du kan ikke jobbe fra Colorado og få betalt som en i New York. Det fungerer ikke», sier Gorman.

Til tross for den svært direkte oppfordringen la Morgan Stanley-sjefen til at selskapet fortsatt ville være fleksible med tanke på hjemmekontor, og at retningslinjene ikke skulle være «diktatoriske».