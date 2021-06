Nye skatteregler

Etter et krevende år med hjemmekontor og pandemi, ønsker mange arbeidsgivere å gi sommergaver til ansatte.

Fra 2021 er regelverket endret, og verdigrensen på hva en arbeidsgiver kan gi som gave er nå satt opp til 5.000 kroner i løpet av året. Dersom verdien overstiger 5.000 kr, må arbeidsgiver beregne forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift på det beløpet som overstiger beløpsgrensen, skriver økonomirådgiver i Simployers Øyvind Elvestad.





Utfordringer

En utfordring med de nye reglene er at arbeidsgiver også må bergene forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra tredjeparter, eksempelvis fra kunder eller leverandører.

–Her er arbeidsgiver helt avhengig av å få opplysninger fra arbeidstaker for å kunne utøve sin plikt. Mange arbeidsgivere ønsker ikke ekstra økonomisk belastning i form av arbeidsgiveravgift på gaver arbeidstaker har fått av andre, så det har blitt mer og mer vanlig at arbeidsgiver forbyr ansatte å ta imot gaver fra tredjeparter, sier Elvestad.

Kreativitet

Grensen på 5.000 kr kan ifølge de nye reglene også gis som et fribeløp for skatt i form av naturalytelser.

Elvestad bringer frem fri telefon som et eksempel.

–Har man fri telefon sier sjablonreglene at man har en skattepliktig fordel på 4392 kroner pr. år. Arbeidsgiver kan angi skattefritak for fri telefon som gave, i og med at fordelen er innenfor grensen på 5000 kroner. Arbeidstaker vil ved å få fri telefon som skattefri gave kunne spare opptil 2037 kroner i skatt, og arbeidsgivere som ligger i sone 1 vil da spare 619 kroner i arbeidsgiveravgift.