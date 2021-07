Storbank innfører permanent hjemmekontor

Dette er i strake motsetning til hva konkurrenter på Wall Street har besluttet å gjøre.

En talsperson for UBS skriver til CNBC at banken ønsker å tilby de ansatte fleksibiliteten til å både kunne jobbe hjemmefra og på kontoret, såkalt hybridarbeid.

– Muligheten for hybridarbeid vil bli introdusert i alle land vi har virksomhet, der tiden for denne innføringen avhenger av den lokale virussituasjonen, skriver selskapet i en kommentar.

Vil tiltrekke arbeidstakere

UBS tror denne fleksibiliteten vil tiltrekke seg dyktige arbeidstakere. De eneste som vil være et unntak er menneskene som har en stilling som krever at de oppholder seg på arbeidsplassen, eksempelvis tilsynsmyndigheter.

En analyse viser at av de 72.000 ansatte i selskapet, vil omtrent to av tre ha muligheten for hybridarbeid.

Andre liknende selskaper har valgt en annen tilnærming til avgjørelsen om å innføre permanent hjemmekontor. Morgan Stanley direktør James Gorman har selv uttalt – Hvis du kan gå på en resturante i New York, kan du komme inn på kontoret, og vi vil ha deg på kontoret.