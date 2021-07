4 av 10 sier at de vil se etter en annen jobb hvis de må tilbake til kontoret på heltid

Etter nesten halvannet år med pandemi viser en ny undersøkelse fra University of Chicago Becker Friedman Institute for Economics at hjemmekontor er blitt en ny forhandlingsbrikke for arbeidstakere.

I analysen svarte 58 prosent av de 2.300 som ble spurt, at ville gå tilbake til jobb hvis de fikk beskjed om det. Men 36 prosent av respondentene svarte imidlertid at de ville komme tilbake til jobb, men samtidig begynne å se etter en annen arbeidsplass som lar dem jobbe eksternt minst en til to ganger i uken. 6 prosent svarte at de ville slutte i stedet for å dra tilbake på jobb fysisk, skriver MarketWatch.

– Mange arbeidere og arbeidsgivere har oppdaget at det å jobbe hjemmefra fungerer bedre enn forventet. Det har ført til nyoppdagede ønsker om å fortsette å jobbe eksternt etter at pandemien er over, skriver økonomene som gjennomførte analysen.

Resultatet er at arbeidstakere vil «sortere» blant selskaper og jobber som passer deres preferanser. Dette vil igjen gjøre at det blir høyere frekvens på jobbytter, tror økonomene.