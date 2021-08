Undersøkelse: Stor uenighet om å returnere til kontoret

Når verden igjen skal komme seg til hektene etter pandemien er det nye problemstillinger som bedriftene står ovenfor. Fordelene av hjemmekontor er etablert og ansatte vil gjerne beholde den fleksibiliteten som fjernkontor tilbyr.

Veldig mange ledere har også innsett at virtuelle møter både kan være kostnadsbesparende og enklere å tilrettelegge for kommunikasjon over forskjellige tidssoner.

Størst uenighet i USA

Det er likevel mange ledere som forventer at når ting går tilbake til «normalen», og i en ny undersøkelse på Ipsos kommer det frem at 56 prosent av globale beslutningstakere forventer at ansatte øker tiden på kontoret. Men når man stiller det samme spørsmålet til arbeidstakerne er det bare 26 prosent som sier det sammen.

Ifølge Ipsos er dette gapet mellom arbeidsgiver og -tager en global trend, med det største forskjellen i USA (hvor 74 prosent av arbeidsgiverne forventer at ansatte returnerer til kontoret, med bare 29 prosent av ansatte vil det samme). Disse resultatene tyder på at ledere må samkjøre seg bedre med sine ansatte, mener Ipsos. Ved å forstå og møte deres behov, kan man lage mer velfungerende hybride arbeidsmiljøer som sikrer fremtidige talenter.

Det å jobbe hjemmefra har fungert bedre enn ventet for mange. Dette har gjort at flere har fått et nyoppdaget ønske om å fortsette å jobbe eksternt etter at pandemien er over. I en undersøkelse gjort tidligere i sommer kom det frem at 4 av 10 arbeidstakere vil umiddelbart begynne å se seg etter en ny jobb hvis jobben tvinger dem tilbake til kontoret.