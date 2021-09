Megling i forhandlinger om kulturpensjon: Kan bli årets største streik

Nestleder i LO Stat og forhandlingsleder Lise Olsen sier til Frifagbevegelse at partene er langt fra hverandre i forhandlingene, som har pågått i seks år.

– Partene har ikke kommet nærmere hverandre i løpet av disse årene. Det ligger ingen løsning i dagen. Vi skal prøve så godt vi kan å overbevise Spekter om at en forutsigbar, kjønnsnøytral og livslang pensjon er den beste, sier hun.

Spekter vil fortsette med innskuddspensjonen de ansatte har i dag. Partene ble i 2015 enige om at dette skulle være midlertidig pensjon fram til de ble enige om en ny ordning.

Olsen mener partene står nærmest på hver sin planet og beskriver streikefaren som stor. Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter mener dagens ordning fungerer bra.

– Teatrene, orkestrene og operaen har den beste innskuddspensjonsordningen som det går an å ha i Norge, og vi mener den er best for de ansatte og for virksomhetene, skriver hun i en epost til Fagbladet.

Meklingsfristen går ut ved midnatt. Det er ansatte blant annet ved Den Nationale Scene, Den Norske Opera & Ballett og Bergen Filharmoniske Orkester som kan bli tatt ut i streik.