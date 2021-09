220 ansatte i kultursektoren ut i streik – forestillinger blir avlyst

Like etter klokka 2 natt til fredag var det klart at det var brudd i meklingen mellom partene. Meklingsfristen var ved midnatt.

Ved disse institusjonene tas fagorganiserte nå ut i streik (antall i parentes): Den Nationale Scene (28), Den Norske Opera & Ballett (54), Det Norske Teatret (25), Nationaltheatret (2), Rogaland Teater (19) og Bergen Filharmoniske Orkester (92).

To forestillinger på Operaen er påvirket de nærmeste dagene: Balletten «Kylian: One of a kind» lørdag er avlyst, og billetter refunderes. Konserten «KORK 75 år» søndag blir derimot flyttet til Oslo Konserthus, skriver Den Norske Opera & Ballett i en pressemelding.

To andre oppsetninger de nærmeste dagene gjennomføres som planlagt. Publikum med billetter til forestillinger neste uke vil få informasjon så snart Operaen vet mer om utviklingen.

Fossefestivalen utsatt

Ved Det Norske Teatret er fredagens åpning av den andre internasjonale Fossefestivalen utsatt til lørdag. Men i første omgang er premieren på Oresteia i en gjendiktning av Jon Fosse ikke mulig å gjennomføre.

Festivalen var opprinnelig lagt fra 3. til 12. september – og programmet ellers vil gå som planlagt, opplyser teatret.