Techgigant skal finansiere utdannelsen til 750.000 ansatte

I et intervju til Reuters skriver Amazon at de vil finansiere universitetsutdanningen til 750.000 ansatte. Dette gjøres i et forsøk på å tiltrekke seg dyktige ansatte i det som er et nokså trangt arbeidsmarked i USA.

Selskapets plan er å bruke omtrent 1.2 milliarder dollar over de neste fire årene på prosjektet. I tillegg til universitetsutdanning gjelder det også relevante kurs.

Vil tiltrekke seg arbeidstakere

I følge Reuters ble satsningen vedtatt for å kunne gjøre Amazon til en attraktiv arbeidsgiver for flinke arbeidstakere. Samtidig vil det bidra til å gjøre den nåværende arbeidsstyrken mer kompetente.

De hevder at dette vil være spesielt viktig i en tid der mange har blitt vandt til hjemmekontor, og arbeidstakere snart vil bli nødt til å komme tilbake på kontoret.

Amazon skriver at de har opplevd enorm etterspørsel etter utdanningsprogrammer og kurs blant de ansatte, og at det virker som det er store incentiver til å øke personlig kompetanse. De avslutter med at dette har vært spesielt attraktivt i tidene med hjemmekontor.