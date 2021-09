Techgigant hever lønningene i stramt arbeidsmarked

Techgiganten Amazon har vedtatt å øke lønningene fra 15 til 18 dollar for 125.000 nye ansatte. I tillegg introduserer de en ny bonusordning på opptil 3.000 dollar på enkelte lokasjoner.

I tillegg til å betale de nye arbeiderne opptil 22,5 dollar per time, vil de også gi heltidsansatte helse- og tannhelseforsikring, samt opptil 20 ukers betalt fødselspermisjon. Dette kommer etter at selskapet forrige uke annonserte at de vil bidra til å betale utdanning til 750.000 arbeidere.





Stramt arbeidsmarked

Lønnsøkningen kommer etter at flere steder i USA opplever knapphet på arbeidskraft som følge av coronapandemien.

Den nye minimumslønnen på 18 dollar vil kun gjelde for stedene der selskapet sliter med å tiltrekke seg nok arbeidstakere. Alle andre steder vil de fortsette med en minimumslønn på 15 dollar.

– Med pandemisituasjonen ser vi lite tilbud av arbeidskraft enkelte steder, og vi må være sikre på at vi er konkurransedyktige i disse områdene, skriver visepresident for leveringstjenester David Bozeman.

Andre selskaper har også økt lønningene som følge av at det estimeres å være tre millioner færre arbeidstakere i den aktive arbeidsstyrken i USA.