– At mennesker skal tilbake i jobb er førsteprioritet

I et intervju med Reuters skriver FED-sjef for staten Minneapolis Neel Kashkari at sentralbankens høyeste prioritet er å sikre at millioner av amerikanere kommer seg ut i arbeidslivet.

– Å sørge for at amerikanere kommer seg tilbake i arbeid, er for meg høyeste prioritet. Selvfølgelig vil FED følge nøye med på inflasjonen, og forsøke å holde den i sjakk, men den høye inflasjonen som har vært den siste tiden betyr ikke nødvendigvis at det vil fortsette slik. Vi ønsker ikke å overreagere på kortsiktig prissvingninger, skriver Kashkari.

Dette kommer etter at nye jobbtall fra USA viste at 310.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 4. september. Dette var lavere enn konsensus, som var på 335.000.