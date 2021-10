Slik vil den nye regjeringen endre arbeidslivet

Både Arbeiderpartiet og Sp har programfestet at de ønsker å fjerne den generelle retten til midlertidig ansettelse. Også SV, som nå har brutt ut av regjeringsforhandlingene, hadde det i sitt program.

Lite brukt

Hvor mange som faktisk har benyttet denne regelen, finnes det ikke statistikk over. Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse viser at 7,9 prosent av alle årsverk i 2014 ble utført av midlertidige ansatte, og det inkluderte da bare de som var ansatt under de konkrete unntaksreglene, for eksempel i vikariater for en bestemt person. I 2020 var andelen på 7,7 prosent, og det inkluderte da de som er ansatt midlertidig på generelt grunnlag.

Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag Arbeidsgiver har rett til å ansette midlertidig uten å begrunne at det er behov for en midlertidig ansettelse, som ved de konkrete unntakene for midlertidig ansettelse.

Ansettelsen kan ikke overstige 12 måneder.

Etter de 12 månedene kan arbeidsforholdet avsluttes eller arbeidstakeren kan ansettes fast eller ansettes midlertidig med begrunnelse i et av de konkrete tilfellene.

Hvis arbeidstakeren ikke får tilbud om ny stilling, kan ikke arbeidsgiveren ansette en ny i midlertidig stilling på generelt grunnlag til å utføre arbeidsoppgaver av samme art (Karanteneperiode).

Midlertidige ansettelser på generelt grunnlag kan ikke overstige mer enn 15 % av arbeidstakerne i virksomheten, men det er likevel tillatt med minst en slik arbeidstaker.

– At det har vært en nedgang i antallet ansatte på midlertidige kontrakter etter at bestemmelsen ble innført kan tyde på at den i liten grad har vært brukt. Det er også min erfaring, sier Liavaag.

– Begrensningene med tidsbegrensning, karantene og kvote på antall ansatte med denne kontraktstypen gjør den mindre aktuell å bruke for virksomhetene enn hva de konkrete unntaksreglene for midlertidig ansettelse er, sier hun.

- Strukket langt

Hun tviler derfor på at det vil bli færre ansatte på midlertidige kontrakter dersom bestemmelsen fjernes.

– I den grad bestemmelsen har vært brukt kan tallene også tyde på at dette har vært «tatt» fra andelen som tidligere ble ansatt under de konkrete unntakene, hvor unntaket for vikariat og særlig unntaket arbeid av midlertidig karakter har vært strukket langt utover hva det var grunnlag for.

– Det er fortsatt et problem at arbeidsgivere strekker betydningen av prosjektarbeid og vikariat for langt og «glemmer» at de konkrete unntakene for midlertidig ansettelse ikke lovlig kan benyttes om ikke arbeidsgiver har et konkret behov for tidsbegrenset arbeidskraft. Om den ansatte eksempelvis flyttes fra prosjekt til prosjekt på lik linje med de faste ansatte er det ikke grunnlag for midlertidig ansettelse, selv om det enkelte prosjekt er tidsbegrenset.

Offentlig sektor

Oftebro og Lie peker på en rekke andre regler som kan bli endret.

– Det kan komme betydelige endringer når det gjelder offentlige anskaffelser, sier Oftebro.

– Slik Arbeiderpartiets program forstås virker det som at det skal stilles krav om tariffavtale for å kunne levere tilbud til det offentlige. Det vil i tilfelle avskjære mange virksomheter fra å gjøre oppdrag for offentlig sektor.

– Det virker også som partiene er samstemte på at kollektiv søksmålsadgang vil kunne gjeninnføres, trekker Lie frem.

Begrense innleie

Dramatiske endringer kan det også bli bedrifter som leier inn arbeidskraft. Arbeiderpartiet har i sitt partiprogram gått inn for å begrense innleie slik at det kun tillates ved rene vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.

«I praksis betyr dette at vi vil forby innleie som fortrenger faste ansettelser», heter det i programmet. Også Senterpartiet ønsker å begrense innleie.

– Begrensninger i adgangen til innleie vil ha stor betydning for mange bransjer, sier Lie.