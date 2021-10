Fleksibel arbeidsplass viktigere enn høy lønn

I en ny undersøkelse kommer det frem at arbeidstagere i større grad enn før pandemien ønsker å ha mer kontroll over når og hvor de selv jobber.

Rapporten Jabra Hybrid Ways of Working er tatt opp med over 5.000 fagarbeidere i fem land, og den viser at tre fjerdedeler, 73 prosent, av arbeiderne mener at å ha en fysisk kontorplass i fremtiden vil bli mer å anse som et personalgode enn en obligatorisk måte å jobbe på.

For arbeidstagere er kontoret blitt et sted for sosialisering og samarbeid, mens selvstendig arbeid foregår andre steder.

– Disse holdningene til fleksibelt arbeid og kontorplasser tyder på at arbeidsgivere bør revurdere personalgodene og sikre at de er tilpasset måten vi jobber på etter pandemien, sier Bjørn Ekner, Senior Director Global Product Marketing i Jabra.

Vil bestemme egen arbeidstid

Undersøkelsen viser også at ansatte som følte at arbeidsgiver ikke la til rette for hjemmekontor på en god måte under pandemien ønsker flere dager på kontoret fremover, fra tre eller flere dager i uken, enn for de som mener arbeidsgiver la til rette på en tilfredsstillende måte. Her svarte 17 prosent at de ønsker å være på kontoret på fulltid, mens 14 prosent av de ansatte sa de opplevde at arbeidsgiver la til rette for hjemmekontor på en god måte.

– For å skape en god og fleksibel arbeidsmodell må ledere bevege seg vekk fra den tradisjonelle måten å gjøre ting på, som ofte mangler det menneskelige aspektet. I stedet bør det skapes et tillitsfullt miljø med klare retningslinjer som samtidig gir ansatte mer selvstendighet, sier Ekner.

65 prosent svarer at de ønsker å bestemme egen arbeidstid mot 35 prosent som foretrekker tradisjonell arbeidstid fra kl. 0900 til 1700. Samtidig sier 61 prosent at de foretrekker en egenbestemt kombinasjon av kontor og hjemmekontor, mens 39 prosent ønsker fastsatte dager på kontoret og hjemmekontoret.

Stedsuavhengig

Spør man ansatte utover den fleksible arbeidsmodellen med valg mellom å jobbe hjemmefra eller på kontoret, så ønsker 75 prosent i fremtiden å kunne jobbe helt stedsuavhengig, viser undersøkelsen.

– For å tiltrekke og beholde ansatte kan det derfor bli viktigere å tilby riktig teknologisk utstyr enn flotte kontorer på attraktive lokasjoner, sier Ekner.

Over halvparten av ansatte ønsker seg personlig utstyr for å kunne jobbe helt stedsuavhengig. Og nesten tre av fire ønsker at arbeidsgiver leverer nødvendig teknologi for at opplevelsen med fleksibelt arbeid blir lik for alle ansatte.

– Arbeidslivet er i store endringer og vi befinner oss i en viktig tid. Mens virksomhetene først ble nødt til å etablere hjemmekontorløsninger med svært kort forberedelsestid, får pandemien nå permanent innflytelse på hvordan vi fremover strukturerer arbeidslivet, sier Ekner og legger til:

– Virksomhetene som vil lykkes er de som ikke bare lytter til hva ansatte vil ha, men også forstår hvorfor de vil ha det.