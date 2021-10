– Olsen er en erfaren toppleder med gode resultater fra ulike stillinger i Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben, nasjonalt og internasjonalt i Nato, sier styreleder Rasmus Sunde i Andøya Space.

– Styret vil gjerne takke Odd Roger for godt samarbeid og hans solide innsats for selskapet over mange år og videre ønske ham lykke til som statsråd, fortsetter Sunde.

Selskapets styre vil umiddelbart starte prosessen for å utnevne en adm. direktør på permanent basis.