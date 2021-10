Riksmekleren har innkalt partene i kulturstreiken

Streiken i kultursektoren er i sin syvende uke, og fra mandag blir ytterligere 80 fagorganiserte tatt ut. Da vil 890 arbeidere streike for det de mener er et rettmessig krav om en utjevning av pensjonsrettighetene for kvinner i sektoren.

Det har ikke vært noe kontakt mellom Spekter og LO i tiden som er gått etter den tvungne meklingen partene måtte stille på etter at streiken hadde vart i fire uker. Fredag tok derimot riksmekler Mats Wilhelm Ruland kontakt med begge sider og innkalte dem til nytt møte onsdag.

– Nå har streiken vart veldig lenge, og det er jo hans oppgave å få oss til å finne en løsning, så det er ikke unaturlig, sier forhandlingsleder Lise Olsen i LO Stat til NTB.

Hun sier at medlemmene ønsker å gå tilbake i jobb, men at de forventer at arbeidsgiverne kommer de fagorganiserte i møte på kravene som lagt frem.

– Vi har ikke noe særlig mer å gå på, men det kan umulig skade å snakke litt sammen nå, sier Olsen.

Det er teknisk ansatte på, bak og over scenen, ansatte i verkstedene, i kostymeavdelingene og administrasjonen til teatrene som er tatt ut i streiken.